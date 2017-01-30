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30 января 2017
29 января 2017
03:18  30 января 2017 0

«Его в капусте нашли… поздней осенью». Пользователи соцсетей шлют Захаровой карикатуры на Джонсона

Конкурс карикатур на Джонсона набирает популярностьФото: Facebook Марии Захаровой

Пользователи соцсетей активно откликнулись на конкурс карикатур, объявленный официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Напомним, на своей странице в Facebook Захарова предложила нарисовать карикатуры на главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, который «пришёл в ярость» из-за того, что Захарова получила приглашение на торжественный вечер в Палате общин.

Пост Захаровой на FB собрал уже 4,9 тысячи «лайков».

Образ Джонсона стал практическим мемом
Фото: Facebook Марии Захаровой

«Маша, а что не поехали то? Тогда б вообще белая горячка случилась. И несколько полос в прессе».

«Порой смотришь на человека и ничуть не сомневаешься, что его в капусте нашли… поздней осенью… с обмороженными мозгами».

«МАРИЯ, БОРИС ДЖОНСОН сам «ЖИВАЯ КАРИКАТУРА» и этим ВСЁ СКАЗАНО! БУМАГУ МАРАТЬ НЕ БУДУ для «КЛОУНА на ЧАС»…

«Мария, Вы на Бориса сильно зла не держите — в ЮК никто его не любит и давно не воспринимает всерьёз. Всё сказанное им здесь воспринимается как бред сумасшедшего. Хотя, справедливости ради, будучи мэром Лондона, он ежегодно устраивал русскую масленицу на Трафальгарской площади и даже приглашал всех желающих посетить её на русском языке с экранов телевизоров — это было мило».

Пользователи считают карикатурным сам облик Бориса Джонсона
Фото: Facebook Марии Захаровой

«Когда Борис Джонсон научится мыть голову и хотя бы причесываться иногда, тогда, Мария, мы согласимся отправить Вас, нашу элегантную представительницу серьезного министерства, на сие мероприятие.))))))). А пока пусть там обходятся без Вас)))»

Подписчики Захаровой состязаются в остроумии
Фото: Facebook Марии Захаровой

«Борис Джонсон пришёл в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин». Возможно министра иностранных дел Великобритании огорчило то, что не ему первому пришла в голову такая жизнеутверждающая идея. Только и всего».

Некоторые комментаторы, между тем, укоряют официального представителя МИД России за чтение «желтой прессы» — пост Захаровой в FB был вызван статьей в Daily Mail.

Наталья Володина
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