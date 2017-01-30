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30 января 2017
05:31  30 января 2017 12

Грузия надеется на «безвизовые» связи с Россией

Нормализацию отношений двух стран будут обсуждать на встрече в ПрагеФОТО: Pixabay

Отмена визового режима между Россией и Грузией станет одной из главных тем встречи представителей двух стран, которая пройдет в феврале в Праге. С российской стороны ее участником станет заместитель главы МИД Григорий Карасин, с грузинской — спецпредставитель премьер-министра по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

В конце 2016 года президент России Владимир Путин заявил о возможной отмене виз для граждан Грузии, тем самым подтвердив курс на нормализацию отношений двух стран. Этот вопрос по-прежнему является наиболее важным в грузинской повестке дня, отмечают «Известия».

В то же время и Карасин, и Абашидзе заявили изданию, что не будут обсуждать восстановление дипломатических отношений, а уделят внимание практическим вопросам. Среди них, как отметил Зураб Абашидзе, торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».

Что касается отмены визового режима, то, по словам Абашидзе, это прерогатива российской стороны, и Грузия не может навязывать какие-то решения.

Как напоминает издание, для россиян безвизовый въезд в Грузию введен с 2011 года.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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