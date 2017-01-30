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30 января 2017
06:04  30 января 2017 6

«Справедливая помощь» впервые приехала в Донбасс без доктора Лизы

Доктор Лиза забирает детей из Донбасса, Доктор Лиза, дети донбасса
Работники фонда вывезли в Россию на лечение 13 детейФото: Донецкое агентство новостей

Впервые эвакуация детей из Донбасса в Москву силами фонда «Справедливая помощь» прошла без доктора Лизы, трагически погибшей в декабре 2016 года.

Работники фонда доставили бортом МЧС на лечение в Москву 13 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Самая маленькая пациентка — девочка с врожденным пороком сердца. Дома ей не могли оказать необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили «Известиям» в фонде «Справедливая помощь», сейчас на лечение направляется меньше пациентов с ранениями, полученными в ходе боевых действий. По-прежнему «проблемными» остаются дети с врожденными заболеваниями — в местных больницах их вылечить невозможно.

«Мы будем делать то, что раньше делала Елизавета Петровна, мы сами готовы продолжить ее дело», — сказала сотрудница фонда Наталья Авилова.

Работники фонда отмечают важный вклад в процесс эвакуации детей со стороны минздрава, МЧС, пограничной службы, таможни, Следственного комитета, Совета по правам человека.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны России, летевшего из Подмосковья в Сирию с гуманитарной миссией. Самолет упал после вылета из Адлера, где у него была дозаправка. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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