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30 января 2017
06:40  30 января 2017 0

Испанская семья задохнулась под завалами из одежды

Шри-Ланка, сушится одежда, сушка белья
Несколько центнеров старой одежды погребли под собой трех человекФото: Алена Полозова © URA.RU

В испанском городе Аликанте в собственном доме погибла семья из трех человек — 50-летний мужчина, 49-летняя женщина и их 12-летняя дочь. Люди задохнулись под завалами из старой одежды.

Обнаружила погибших старшая дочь. Проснувшись днем, она не сразу смогла выйти из своей комнаты. Когда ей удалось выйти в соседнее помещение, она увидела груду одежды и вызвала полицию, передает Lenta.ru.

Установлено, что супруги были выходцами из Марокко и долгое время копили различную одежду. Для ее хранения в доме были сделаны полки от пола до потолка. Они рухнули, не выдержав нагрузки, и погребли под центнерами одежды трех человек. Причиной смерти мужчины, женщины и ребенка стала асфиксия.

Как добавляет портал «Утро.ру», члены семьи страдали синдромом Диогена — психическим расстройством, признаком которого являются накопительство старых вещей, пренебрежительное отношение к себе и социальная изоляция.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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