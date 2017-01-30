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30 января 2017
07:09  30 января 2017 3

Трамп обвинил сенаторов в желании развязать Третью мировую

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп осудил обращение Макейна и ГрэмаФото: depositphotos.com © URA.RU

Сенаторы Джон Маккейн и Линси Грэм хотят начать Третью мировую войну — к такому выводу пришел президент США Дональд Трамп, оценив их обращение, посвященное вопросам иммиграции.

Подача совместного обращения была ошибкой сенаторов, уверен Трамп. По мнению американского лидера, оба политика отличаются слабым пониманием иммиграционных вопросов, передает «Федеральное агентство новостей». Также Трамп рекомендует сенаторам сосредоточиться на борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещенная на территории РФ), а не развязывать Третью мировую войну.

Трамп также подчеркнул, что его указ о мигрантах не следует рассматривать как запрет на въезд в США всем мусульманам.

Ранее президент США подписал указ, по которому запретил въезд в страну сирийских беженцев, приостановил на четыре месяца программу расселения беженцев, писала «Газета.ру». Сенаторов Грэма и Маккейна больше всего возмутил запрет сроком на 90 дней в отношений семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.

Наталия Вершинина
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