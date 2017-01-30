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30 января 2017
07:28  30 января 2017 13

Литве предложили вернуть России Вильнюсский край

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, триколор, флаг россии
Россия Калининград не отдастФото: Владимир Андреев © URA.RU

Литовскому сейму предложили вернуть России Вильнюсский край. Так первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил на слова литовского депутата Линаса Бальсиса, который заговорил о возвращении Калининградской области.

«Слабо вернуть России Вильнюсский край?» — сказал Джабаров РИА Новости, комментируя слова Бальсиса. Район Вильнюса никогда не принадлежал Литве, напомнил сенатор. Так, до 1917 года район Вильно входил в состав Российской империи, а с 1920 по 1939 год — Польши. Земли включили в состав Литовской ССР после II Мировой войны.

«Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти», — призвал Джабаров. Слова же литовского депутата российский сенатор считает простым желанием обратить на себя внимание.

Депутат литовского сейма Линас Бальсис выступил с заявлением, что России пора вернуть Литве Калининградскую область, которая была отдана «на время», в ходе конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса». Парламентарий напомнил, что территория отдавалась «под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», писала «Национальная служба новостей». Политик выразил уверенность, что настало время возвращения Калининграда, заняться которым должны Вильнюс или Брюссель.

В социальных новостях эту новость пользователи активно репостят с пометкой «Пусть попробуют!», многие и вовсе сравнили Бальсиса с «бредящим шпротом», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Наталия Вершинина
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