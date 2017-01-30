Сеть взорвал ролик о том, как в Серове ничего не происходит. ВИДЕО

08:33 30 января 2017 7

В Серове действительно ничего не происходит Скрин видео Александра Ковалева

Ролик жителя Серова Александра Ковалева о том, что в городе ничего не происходит, покоряет Рунет. Видео, выложенное автором в Youtube, набрало уже более 300 тыс. просмотров и попало в обзор Стаса Давыдова, ведущего видеоблога «This is хорошо».

«Автор либо специально выжидал, пока никого не будет, либо он гибддшник на 1 января, — предположил Давыдов. — Либо в Серове действительно ничего не происходит».

Автор блога отмечает, что видео о том, что происходит в Серове, попало в тренды Youtube. «Видимо, пользователи „Ютуба“ пресытились этими лайфхаками и склоками и просто захотели передохнуть», — выдвинул версию секрета успеха ролика Давыдов. Видео автор программы назвал настоящим искусством, практически «Черным квадратом» Малевича в современном Youtube.

«Надо было срочно поехать в центр города, по делам. А передвижения я веду на общественном транспорте. И вышел на остановку. Пока я ждал автобус, было очень тихо, и вокруг вообще ничего не происходило. Хотя обычно по этой дороге трафик хороший. И я решил запечатлеть данный момент, — рассказал Ковалев „URA.RU“ о процессе создания ролика. — Снял это все на видео, и сразу залил на Ютуб. И как-то так получилось, что это видео через пару дней выстрельнуло».

«Теперь важно, чтобы автор видео не опускал руки и продолжил снимать свой невероятный материал, очень интересно, что еще не происходит в Серове», — заканчивает обзор ролика ведущий. Оценили видео и рядовые пользователи Youtube. «Лучшее видео», — пишут они. «То чувство, когда твоя жизнь — Серов», — отмечают другие.

«Если в Серове ничего не происходит, так давайте съездим туда и замутим движуху. Пусть это будет ежегодная акция „День, когда в Серове что-то произошло“», — предлагают третьи.

Между тем Александр Ковалев к совету Давыдова прислушался и действительно стал выкладывать новые видео о том, как ничего не происходит в его родном городе. Впрочем, повторить успех первого видео они вряд ли смогут.

И видимо народу понравилось, попросили еще. Я сделал пару видео, и на этом закончил.

Справедливости ради нужно отметить, что идея делать новости о том, как ничего не происходит, не нова. Аналогичный скетч появился в шоу «6 кадров» еще несколько лет назад. Правда, выложенный на канале СТС в Youtube ролик с 2011 года набрал меньше просмотров, чем видео Александра Серова.

Ковалев сравнение его ролика и скетча «6 кадров» не понимает. «Видео разные. На одном наигранность того, что ничего не происходит, а на втором реально ничего не происходит», — добавил автор видео из Серова в беседе с «URA.RU».