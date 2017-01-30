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08:11  30 января 2017 4

Тюменцев попросили накормить уток. «Остались зимовать в незамерзающем озере». ВИДЕО

Стая уток в центре зимнего Екатеринбурга, утки, зима, лотинка, птицы
Утки остались на зиму в ТюмениФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени на зимовку остались утки. Короткий видеоролик, снятый с квадрокоптера, появился в соцсетях и на популярном хостинге. Горожане недоумевают: где осталась незамерзшая вода в такую холодную зиму. Ролик за несколько часов в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте собрал более четырех тысяч просмотров.

«Утки остались на зимовку в Тюмени», — написал автор, снявший короткий ролик. «Утки выбирают место зимовки около горячих источников или у теплоэлектростанции, где достаточно тепло, — пояснил он. — На видеоролике утки плавают в озере „Оброчное“ около ТЭЦ-1, которое никогда не замерзает зимой из-за сброса теплой воды. Это так называемая синантропная группа уток, приспособившаяся к существованию рядом с человеком. В последние годы стали формироваться популяции, которые круглый год живут в городах и не улетают в теплые края».

Видео: wwwcar72ru, Артем Зайчик, Youtube

Подкармливают уток сами тюменцы. В этом году, отмечает автор, в городе осталось на зимовку около 70 диких уток — это больше, чем годом ранее. «Оставшиеся зимовать на тюменских водоемах утки также нуждаются в подкормке тюменцев», — напомнил он.

Надежда Карташова
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