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30 января 2017
08:28  30 января 2017 13

Европа сдает позиции. Пушков назвал Путина и Трампа ключевыми фигурами в мире

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков увидел раскол в американском обществеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков считает, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп являются ключевыми фигурами в мире, а Европа сдает позиции.

Сенатор отметил, что на данный момент именно Россия и США принимают ключевые решения, важные для всего мира, пишут РИА «Новости». При этом он обеспокоен тем, как в американском обществе относятся к инициативам нового президента США.

В своем Twitter он приводит данные опроса телеканала Fox News о новой миграционной политике, — пишет «Газета.Ru». «США расколоты: 48% за решение Трампа по иммиграции, 42% — против. Это не просто разные мнения, а острый конфликт двух частей американского общества», — отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп, напомним, подписал указ, который временно запрещает мигрантам и гражданам семи стран из Ближнего Востока въезд в США.

Итоги телефонных переговоров между Путиным и Трампом признали позитивными.

Нина Калинина
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