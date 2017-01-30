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30 января 2017
08:37  30 января 2017 4

Петицию против визита Трампа к Елизавете II подписали почти 900 тыс. человек

Британцы против того, чтобы президент США приезжал к королевеФото: Wikipedia

Петиция с требованием не допустить официального визита президента США Дональда Трампа в Британию, размещенная на сайте парламента Великобритании, набрала почти 900 тыс. голосов. Против приезда американского лидера на данный момент выступили 885 тыс. человек.

Петицию, название которой звучит как «Предотвратить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство», человек по имени Грэм Гест разместил 29 января, отмечает «Газета.ру». Издание добавляет, что благодаря большому количеству подписей коллективное прошение теперь должно быть рассмотрено на заседании его нижней палаты — палаты общин.

В обращении отмечается, что Трампу нужно позволить въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако с официальным государственным визитом он не должен быть приглашен, поскольку это поставит в неловкое положение королеву Елизавету II.

Похожая петиция в отношении Трампа была создана в декабре 2015 года. Как писала «Национальная служба новостей», тогда просьба запретить Трампу въезд на территорию Великобритании собрала более 475 тыс. подписей, что до сегодняшнего дня было рекордным числом за всю историю сайта.

Наталия Вершинина
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