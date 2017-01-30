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30 января 2017
09:09  30 января 2017 3

Самолеты «Уральских авиалиний» не пускают в Израиль

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, ural airlines
Билеты на лайнеры продаются, но дадут ли улететь - неизвестноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Израиль не подтверждает «Уральским авиалиниям» полеты из Жуковского в Тель-Авив. Проблема, как и в истории с «Ямалом» и полетами в Душанбе, возникла из-за статуса подмосковного аэропорта Жуковского. За рубежом эту воздушную гавань считают аэропортом Москвы и отказываются давать разрешения на новые рейсы оттуда.

Известно, что «Уральские авиалинии» собираются начать полеты из Жуковского в Израиль с 19 марта — начиная именно с этой даты продаются билеты на сайте авиакомпании. Однако Израиль пока не согласовал эти рейсы, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения — 35 частот на Москву в неделю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Причиной отказал стал спор о статусе аэропорта, который по решению Минтранса является региональным, однако израильская сторона относит воздушную гавань к аэропортам Москвы. Региональный статус позволяет Жуковскому пользоваться имеющимися в межправсоглашении свободными квотами на полеты из регионов за рубеж. А вот столичные квоты трех основных аэропортов Москвы по популярным зарубежным направлениям уже выбраны. Если говорить о Тель-Авиве, сейчас из Москвы туда летают группа «Аэрофлот» и израильская El Al.

На запросы журналистов в «Уральских авиалиниях» и управляющей компании Жуковского пока не ответили. В Минтрансе подчеркнули, что рабочий процесс идет, о его результатах объявят позднее.

Ранее Таджикистан отказывал российской авиакомпании «Ямал» в выполнении полетов из аэропорта Жуковский в Душанбе, напоминает «Федеральное агентство новостей». Как сообщало «URA.RU», по последним данным, «Ямал» начнет летать в Таджикистан в марте 2017 года.

Татьяна Трушина
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