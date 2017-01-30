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30 января 2017
08:40  30 января 2017 2

ЦБ защищается от хакеров. Порядок проведения платежей будет изменен

Открытие мотосезона клуба Harley Davidson. Екатеринбург, сейф, взлом, ограбление
Центробанк хочет защититься от взломов хакеровФото: Александр Мамаев © URA.RU

Для защиты от хакеров Банк России собирается изменить порядок проведения платежей. По мнению регулятора, платежи должны быть подвергнуты специальному шифру.

ЦБ разослал в IT-отделы письма с просьбой рассчитать до 10 февраля возможность внедрения и сроки шифрованных платежей, направляемых в платежную систему Центробанка, на уровне автоматизированной банковской системы (АБС).

Внедрение систем шифрования в АБС банка позволит защищать данные на более раннем этапе. «По нашему мнению, это усложнит для злоумышленников условия атак и снизит уровень хищений», — пояснили в пресс-службе «Коммерсанту».

Платежи в банках формируются в реестры, затем они передаются на отдельный компьютер и уже там шифруются и отправляются в Центробанк. Как отмечают в ЦБ, большинство атак происходит именно при передаче данных внутри банка, пишет «Газета.Ru». Хакеры, например, могут подменить файл с этими реестрами.

Ранее в ФСБ сообщили о возбуждении дела по факту кибератак на сайты российских банков.

Нина Калинина
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