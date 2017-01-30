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30 января 2017
09:29  30 января 2017 12

Жены футболистов, лезгинка и хиты 90-х. Бузовой подарили на день рождения часы за 11 млн. ФОТО, ВИДЕО

Звезда "Дома-2" засветила дорогой подарокФото: Instagram Ольги Бузовой

Телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова отметила день рождения в четвертый раз в этом году. Очередное торжество прошло в ресторане Москвы, который теледива и певица полностью арендовала.

Отмечая свой 31-й день рождения, Бузова отрывалась под хиты 90-х с женами футболистов, пишут «Дни.ру». В частности, оказались приглашены Мария Погребняк, Алина Хомич, Анастасия Денисова, Лариса Павлюченко и Марина Шишкина. На вечеринке были также певицы Елена Темникова и Ольга Орлова. В течение часа именинницу и ее гостей развлекала Лада Дэнс.

Одной из самых зажигательных частей торжества, судя по видео в Instagram, стала лезгинка под песню в исполнении Ольги Бузовой. Такой подарок имениннице преподнесла одна из ее подруг.

Внимание подруг, пишет Life, привлекли новые часы Бузовой, которые, как отмечает издание, телеведущей преподнес тайный поклонник. Стоимость подарка от ювелирного дома Graff составляет около 11 млн рублей. Часы инкрустированы россыпью бриллиантов и сапфиров.

Близкие подруги вручили Бузовой белоснежного щенка шпица, новые сумочки и туфли от именитых дизайнеров.

До этого Бузова успела отметить день рождения в Мадриде, Риме и Чечне.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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