10:20 30 января 2017 24

Стая собак серьезно травмировала тюменку Фото: соцсети

В Тюмени на женщину напала стая собак. О ЧП Екатерина Елисеева сообщила в социальных сетях, ее пост в одном из городских пабликов собрал более двух тысяч комментариев.

Елисеева рассказала о нападении 7-8 бродячих собак, которое произошло днем в субботу, 28 января, на улице Трактовой.

«Люди, это жесть. Особенно для тех, кто живет на стреле. Шла с остановки домой. Бежала стая собак (7-8) пробежали мимо, потом подбежали сзади и искусали страшно, порвали штаны. Две собаки за обе ноги, на одной ноге чуть кость не прокусили. И на другой стороне дороги столько же собак. Это капец. Они были большие, при росте 176 они мне были чуть больше колена. Хорошо, что не с ребенком шла…», — пишет пострадавшая. В доказательство она выставила фото ранений.

1/3 фото: соцсети

Больше всего девушку возмутило поведение прохожих. Она рассказала, что неподалеку стоял мужчина, который не предпринял попыток спасти пострадавшую.

Девушка обратилась к врачам. Ее обследовали, провели все необходимые процедуры, поставили уколы.

В обсуждениях к посту тюменцы подняли старый спор между зоозащитниками и жителями, опасающимися за свою безопасность. Некоторые из них предлагали крайние меры, вплоть до отстрела бродячих животных. Другие говорили о важности правильного поведения хозяев собак, которые заводят питомцев, а потом выбрасывают на улицу.

В МКУ «Леспаркхоз» — компании, отлавливающей собак, «URA.RU» сообщили, что в курсе неприятной ситуации.

«Уже ведется осмотр территории. Выясняем, откуда могли взяться животные. Если собаки будут обнаружены, мы их отловим», — рассказали в «Леспаркхозе». Как пояснили в компании, отлов бродячих собак проводится в ежедневном режиме. А в случае сообщения о нападении агрессивных животных, специалисты выезжают на место незамедлительно.