10:00 30 января 2017 14

Рубль может существенно повыситься в цене Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российская валюта может пойти в рост, закрепившись на отметке около 57 рублей за доллар, но все зависит от ключевых решений по дальнейшей валютной политике, которые на этой неделе должны принять Центробанк, Банк Англии и ФРС США. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

На курс нацвалюты окажет влияние мировая финансовая повестка, какое именно — будет зависеть от принятых решений ФРС и ЦБ РФ. Центробанк может снизить ключевую ставку по кредиту для поддержания экономического роста и потребительской активности, а РФС может озвучить достаточно жесткие заявления по операциям на валютном рынке.

Однако наиболее важным событием, влияющим на рубль, станет покупка Минфином валюты. Срок установлен с 4 февраля. «Рублю будет очень сложно укрепиться ниже 40 к доллару, так как объем операций, т. е. покупки валюты Минфином при росте цен на нефть будет увеличиваться», — отмечает аналитик. Он прогнозирует, что если цена нефти уйдет за 100 долларов за баррель, то объем закупок вырастает в 5-6 раз. Как пишет «Газета.Ru», в ведомстве считают, что сейчас сейчас рубль очень сильный, и поэтому пытаются планировать таким образом, чтобы производить закупки валюты вперед.

Также на нацвалюту может повлиять отмена антироссийских санкций США, что повлечет за собой волну инвестиций в отечественные активы. «В такой обстановке рубль имеет больше шансов на продолжение роста к доллару и другим валютам, чем на снижение, даже в свете возможного снижения ставки ЦБ РФ», — считает эксперт.

Олег Богданов указывает, что пока серьезный уровень сопротивления образовался в районе 59 рублей, но в случае, если рынок его пройдет, вскоре рубль может вырасти до 57,5 к доллару. Он рекомендует закупаться валютой весной, когда нефть торгуется традиционно хорошо, или же дождаться итогов выборов в Евросоюзе, после который европейская валюта может ослабнуть.