В суд передано дело грабителя, напавшего на челябинца у МФЦ. ВИДЕО

10:04 30 января 2017 3

Грабитель днем напал на посетителя челябинского МФЦ Фото и видео: пресс-служба УМВД по Челябинску

В суд Центрального района Челябинска направлено уголовное дело Федора Вишникина, обвиняемого в разбойном нападении на посетителя Многофункционального центра в октябре. Мужчине грозит до 15 лет колонии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как выяснили следователи, Вишникин ранее не знал свою будущую жертву нападения. Но был в курсе, что в МФЦ заключаются сделки по купле-продаже квартир. 24 октября он подкараулил 43-летнего челябинца, который вышел из машины и пошел в здание с сумкой в руках. Обвиняемый решил, что там может быть крупная сумма.

Вишникин напал на мужчину, избивая его металлической палкой по голове. Но пострадавший не отпускал сумку. Случайные свидетели заступились за окровавленного мужчину. И агрессор убежал. Через некоторое время его задержали. Ему предъявили обвинение по п.«в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью).

У пострадавшего диагностировали переломы свода черепа. Заступившиеся за него горожане получили благодарности и поощрение от правоохранительных органов. Нападение снял видеорегистратор одного из припаркованных автомобилей.