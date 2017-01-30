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Главные новости Курганской области
10:14  30 января 2017 11

В 2016 году жители Зауралья экономили на покупках

Магазины Кургана 18 декабря 2014 года
Оборот розничной торговли падаетФото: Екатерина Лазарева © URA.RU
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В 2016 году жители Зауралья потратили в магазинах меньше денег, чем годом ранее. Оборот розничной торговли за 2016 год, по оперативным данным, составил 104,3 млрд рублей, что в фактических ценах составляет 98,6%, сообщает Курганстат.

С учетом инфляции потраченные в магазинах деньги и вовсе составили 91,7% к 2015 году. В среднем каждый житель области израсходовал на покупку товаров 121 тысячу рублей. Из них на продукты питания, напитки и табачные изделия ушло 59,5 тысячи рублей, на непродовольственные товары среднестатистический зауралец потратил — 61,5 тысячи рублей.

Также на 5,1% в сопоставимых ценах снизился уровень потребления платных услуг. Всего в области оказано услуг на 28,7 млрд рублей, в среднем один зауралец потратил 33,3 тыс. рублей. Их них 34,2% — на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16,4 — транспортных и 15,7% — на услуги связи.

Татьяна Жаткина
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