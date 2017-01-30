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Главные новости Челябинской области
10:36  30 января 2017 12

Три человека погибли в аварии в Челябинской области. Стрелка спидометра замерла на 170 км/ч. ВИДЕО

Нарушитель сильно превысил скорость при обгонеФото: ГУ МВД по Челябинской области, видео: аккаунт "Александр Биктеев" в "ВКонтакте"

Три человека погибли в аварии на автодороге Южноуральск — Магнитогорск в четырех километрах от поселка Сухтелинский. Стрелка спидометра на машине виновника аварии замерла на отметке в 170 км/ч, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла из-за 49-летнего водителя «Ниссан Х-Трейл». Он сильно превысил скорость во время обгона и врезался во встречную «Тойоту Авенсис» под управлением 45-летнего мужчины. В ДТП смертельные травмы получили 43-летняя женщина и 10-летний мальчик из «Тойоты», а также 75-летняя пассажирка «Ниссан». Водители обеих машин госпитализированы.

По факту происшествия проводится расследование.

Сергей Леонов
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