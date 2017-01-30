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Главные новости Пермского края
10:40  30 января 2017 7

В Перми пьяную девушку приняли за жертву бездушного автомобилиста

Ледовый городок. Челябинск., ледовый городок, снегурочка
Пьяная пермячка едва не замерзла насмерть в сугробеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки разнесли по соцсетям информацию об обнаженной девушке, которую якобы выкинули из автомобиля на мороз. Выяснилось, что речь шла о нетрезвой посетительнице бара, которая упала в сугроб.

«29 января сын шел с работы по ул. Пушкина (район центрального рынка Перми). В снегу лежала голая девушка и стонала, мимо проходили женщины и мужчины, никто внимания не обращал на нее. Сын в тот момент проходил с севшей батареей на телефоне и для того, чтоб вызвать скорую обратился за помощью к прохожим, просил телефон, но никто не дал. Побежал на рынок просил в киосках, у таксистов, также никто не дал позвонить, и лишь молодая пара, проходящая мимо, помогла, спасибо им», — написала одна из пользовательниц соцсетей.

По ее словам, врач сказал, что девушку выкинули из машины, в снегу она пролежала около 50 минут.

В пресс-службе краевого ГУ МВД корреспонденту «URA.RU» опровергли эту информацию. «Девушка была одета, но находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказали в ведомстве. По словам очевидцев, она выпивала в баре неподалеку, вышла на улицу и упала в сугроб.

Анна Белкина
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