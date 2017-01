Обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала дантист. ФОТО, ВИДЕО

Победу в международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала представительница Франции 24-летняя Ирис Миттенейр. По профессии девушка является дантистом, она увлекается экстремальными видами спорта, туризмом, а также любит проводить время на кухне.

Ирис Миттенейр стала второй в истории француженкой, которая смогла победить в престижном конкурсе. Корону новоиспеченной победительнице вручил американский комик и писатель Стив Харви, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Beauty, grace, confidence, intelligence. Those are the qualities embodied by your 65th #MissUniverse, Iris Mittenaere. pic.twitter.com/ps9CWxfuM7