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30 января 2017
10:46  30 января 2017 6

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала дантист. ФОТО, ВИДЕО

Самой красивой девушкой Вселенной признана француженка Ирис МиттенейрФото: Twitter Iris Mittenaere

Победу в международном конкурсе «Мисс Вселенная» одержала представительница Франции 24-летняя Ирис Миттенейр. По профессии девушка является дантистом, она увлекается экстремальными видами спорта, туризмом, а также любит проводить время на кухне.

Ирис Миттенейр стала второй в истории француженкой, которая смогла победить в престижном конкурсе. Корону новоиспеченной победительнице вручил американский комик и писатель Стив Харви, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Второе место заняла «Мисс Гаити» Ракель Пелисье, третье — «Мисс Колумбия» Андреа Товар.

65-й конкурс на звание «Мисс Вселенная» проходил в Маниле, столице Филиппин, которая принимала мероприятие уже в третий раз. За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц состязания, напоминает «Газета.Ru». С участницами конкурса перед ответственным выступлением встречался президент Филиппин Родриго Дутерте.

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Фото: Twitter Iris Mittenaere

Россиянка Оксана Федорова в 2002 году победила в конкурсе «Мисс Вселенная», но отказалась от короны.

Нина Калинина
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