10:54 30 января 2017 4

Тюменка содержит дома 47 кошек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени обнаружилась очередная кошачья «нехорошая квартира». О том, что в одной из квартир на улице Щербакова хозяйка содержит 47 кошек, горожане написали в соцсетях. Владелица, по словам автора поста — пьющая женщина, за животными не ухаживает, а кошки плодятся у нее «с геометрической прогрессией».

«В одной из квартир на ул. Щербакова находятся 47 кошек. Хозяйка пьющая женщина, разводит кошек, стерилизовать их не собирается, — написала Катя И. в паблике „ЧС Тюмень“ „ВКонтакте“. — Год назад была 21 кошка, сейчас их 47, количество растёт с геометрической прогрессией. Кошки сидят голодные, у них не убирают».

Тюменка рассказала, что сейчас за животными ухаживает одна из сердобольных горожанок, Татьяна. «Посмотрите какие все красивые, может кому-то из них повезёт найти хороших хозяев, а не жить впроголодь среди грязи и вони, — написала Катя. — Кошки ищут дом!!! А также отзовитесь, может кто-то поможет стерилизовать».

1/2 Фото: Катя Иванова, паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказала по телефону корреспонденту «URA.RU» Татьяна, за кошками она ухаживает уже дней 10, корм покупает на собственные деньги. «Прихожу через день, кормлю, убираю за ними», — пояснила она, отметив, что пока ей не позвонил ни один волонтер с предложением помощи.

В прошлом году в Тюмени, напомним, вспыхнул скандал вокруг одной из квартир на улице Мельникайте. Зоозащитники забили тревогу, когда увидели застрявшую в окне квартиры мертвую кошку. Позднее выяснилось, что в квартире одна из горожанок разводила животных для продажи, однако кормить и убирать за ними почему-то забывала. В итоге историей заинтересовалась прокуратура, тюменку обвинили в жестоком обращении с животными.