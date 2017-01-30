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10:54  30 января 2017 4

Тюменские зоозащитники бьют тревогу. «Там 47 кошек, голодные, за ними не убирают!»

Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, осень, кошка на батарее
Тюменка содержит дома 47 кошек (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени обнаружилась очередная кошачья «нехорошая квартира». О том, что в одной из квартир на улице Щербакова хозяйка содержит 47 кошек, горожане написали в соцсетях. Владелица, по словам автора поста — пьющая женщина, за животными не ухаживает, а кошки плодятся у нее «с геометрической прогрессией».

«В одной из квартир на ул. Щербакова находятся 47 кошек. Хозяйка пьющая женщина, разводит кошек, стерилизовать их не собирается, — написала Катя И. в паблике „ЧС Тюмень“ „ВКонтакте“. — Год назад была 21 кошка, сейчас их 47, количество растёт с геометрической прогрессией. Кошки сидят голодные, у них не убирают».

Тюменка рассказала, что сейчас за животными ухаживает одна из сердобольных горожанок, Татьяна. «Посмотрите какие все красивые, может кому-то из них повезёт найти хороших хозяев, а не жить впроголодь среди грязи и вони, — написала Катя. — Кошки ищут дом!!! А также отзовитесь, может кто-то поможет стерилизовать».

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Фото: Катя Иванова, паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказала по телефону корреспонденту «URA.RU» Татьяна, за кошками она ухаживает уже дней 10, корм покупает на собственные деньги. «Прихожу через день, кормлю, убираю за ними», — пояснила она, отметив, что пока ей не позвонил ни один волонтер с предложением помощи.

В прошлом году в Тюмени, напомним, вспыхнул скандал вокруг одной из квартир на улице Мельникайте. Зоозащитники забили тревогу, когда увидели застрявшую в окне квартиры мертвую кошку. Позднее выяснилось, что в квартире одна из горожанок разводила животных для продажи, однако кормить и убирать за ними почему-то забывала. В итоге историей заинтересовалась прокуратура, тюменку обвинили в жестоком обращении с животными.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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