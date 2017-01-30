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Главные новости Свердловской области
11:07  30 января 2017 6

В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник, поскользнувшись у подъезда

Город в снегу. Курган., снег во дворе, зима
Пенсионерка сломала позвоночник прямо у своего домаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района проверит управляющую компанию, на подведомственной территории которой пожилая женщина сломала позвоночник.

Проверка вызвана инцидентом, произошедшим во дворе дома на улице Данилы Зверева, 12. Пенсионерка, поскользнувшись, упала и получила компрессионный перелом позвоночника. Территорию дома обслуживает ЗАО «УЖК «Урал-СТ».

«С целью установления обстоятельств падения будут опрошен пострадавшая, очевидцы, запрошены документы из медицинского учреждения для выяснения степени тяжести причиненного вреда ее здоровью», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Предстоит выяснить, как организована у УК уборка дворов от снега и льда.

Александр Лукманов
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