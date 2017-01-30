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Главные новости Курганской области
11:12  30 января 2017 5

В Кургане застройщик заплатит жильцам за плесень в квартирах

Новостройка для сирот разваливается., строительный брак, конденсат в квартире, мокрые стены
Влага скапливалась из-за неисправной вентиляции (архивный снимок)Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

ООО «Грузовозов» (ранее ООО «Фирма Баскаль») заплатит жителю Кургана более 318 тыс. рублей из-за неисправности вентиляционной системы. Решение Курганского городского суда уже вступило в силу, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Также суд постановил привести в соответствие вентиляционную систему в квартире. Из-за сырости стены квартиры покрывались плесенью, в ванной отмечалась низкая температура. Речь идет о доме на бульваре Солнечном, уточнили «URA.RU» в контролирующем органе. По данным агентства, претензии к застройщику были у жителей и других домов, в частности, в Заозерном.

В 2016 году в управление Роспотребнадзора по Курганской области поступило 37 обращений с жалобами на нарушения их прав в сфере долевого строительства жилья. Было подано восемь исковых заявлений в суд из-за нарушения сроков сдачи объекта долевого строительства жилья, семь исков удовлетворено, еще один находятся в стадии рассмотрения.

Всего по судебным делам с участием Управления Роспотребнадзора по Курганской области в пользу потребителей за 2016 год присуждено 966,5 тыс. рублей.

Татьяна Жаткина
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