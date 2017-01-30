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Главные новости Челябинской области
11:42  30 января 2017 2

Подполковнику челябинской полиции смягчили приговор за крышевание игорного бизнеса

Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, рейд, игровые автоматы, полиция, изъятие
Крышевание зала игровых автоматов на 8,5 лет отправило в колонию подполковника челябинской полицииФото: Анна Майорова © URA.RU

С 9 до 8,5 лет сократили приговор за крышевание игорного бизнеса экс-замначальника отдела по подрыву экономических основ оргпреступности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Челябинской области подполковнику Илье Щеголеву. Такое решение вынесено с учетом смягчающего обстоятельства — ведомственной медали «За отличие в службе 3 степени», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе облсуда.

Илья Щеголев прикрывал нелегальные залы игровых автоматов с декабря 2012 года по август 2013 года. На тот момент полицейский руководил отделением по выявлению преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску. Щеголев сообщал предпринимателю о готовящихся проверках, а также делал все, чтобы полиция не трогала игорные залы приятеля. За это силовик получал взятки — в общей сложности 355 тыс. рублей.

Затем Щеголева перевели на должность замначальника отдела по подрыву экономических основ оргпреступности УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области. В августе 2013 года он заставил своего сотрудника вернуть своему приятелю изъятые 14 игровых автоматов. Исчезнувшие вещдоки заменили старыми неработающими автоматами.

В 2014 году было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Илью Щеголева задержали сотрудники ФСБ. Его выпустили под подписку о невыезде. Силовик скрылся и был объявлен в международный розыск. Как оказалось, он прятался в лесах Волгоградской области. Его совершенно случайно нашли там местные оперативники, когда прочесывали территорию, расследуя убийство. Щеголева доставили в полицию, «пробили» по базе данных и выяснили, что это бывший коллега, разыскиваемый за коррупцию.

Полицейского этапировали в Челябинск и содержали в СИЗО. К тому времени хозяин игорных залов признал вину и за активное сотрудничество со следствием освобожден от наказания за дачу взятки. Щеголева приговорили к девяти годам колонии строгого режима, лишили звания подполковника полиции и присудили штраф в 1,7 млн рублей. Обвиняемый и его адвокат подал апелляцию, считая вину недоказанной и указывая на нарушения уголовно-процессуального закона якобы допущенные следователями. Облсуд отклонил апелляцию, снизив наказание на полгода из-за смягчающего обстоятельства — ведомственной медали.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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