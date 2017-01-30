{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,16
Динамика за 2 недели
Евро 64,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
11:32  30 января 2017 3

В Екатеринбурге начнут считать время до мундиаля. ФОТО

Отсчёт до начала ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург, отсчет времени, исторический сквер, russia2018, чм2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018, мундиаль
Исторический сквер преобразился перед ЧМ-2018Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

В Историческом сквере на Плотинке в 14.00 впонедельник, 30 января, пройдет церемония открытия часов обратного отсчета BUD Alcohol Free за 500 дней до старта матчей ЧМ-2018 по футболу, рассказали в пресс-службе мэрии.

В мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер.

На месте открытия часов горожане проведут флешмоб «500 дней до мундиаля», выстроившись в число «500», собравшихся запечатлят с помощью аэросъемки.

Гостям церемонии предложат поучаствовать в тематической викторине и сыграть в настольный футбол на призы.

Отсчёт до начала ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург, отсчет времени, исторический сквер, russia2018, чм2018, fifa world cup, чемпионат мира по футболу, fifa2018, мундиаль
Открытие часов отметят в разгар рабочего дня
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подобное мероприятие пройдет сегодня и в Калининграде, где также состоятся матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров