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30 января 2017
11:34  30 января 2017 14

Социологи выяснили главные страхи россиян

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Россиян больше всего беспокоят международные конфликтыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис в России
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Россиян больше всего тревожат рост цен и возможность возникновения международных конфликтов, при этом они практически не беспокоятся о проблемах в семье. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),

После опроса, проведенного социологами, выяснилось, что главными факторами, создающими напряжение в обществе, остались опасения россиян из-за возможных международных конфликтов, а также связанные с ростом цен, пишет «Федеральное агентство новостей». Социологи также уточнили, что по первой проблеме индекс страхов в ноябре—декабре составил 14 пунктов, в то время как в январе 2016 года он был равен 23 пунктам.

В меньшей степени россиян волнуют обесценивание сбережений, рост преступности, внутренние конфликты в стране и проблемы со здоровьем.

Как отмечает «Газета.Ru», россиян практически не занимают семейные конфликты и проблемы. Издание отмечает, что ВЦИОМ проводил опрос в конце декабря 2016 года, в нем приняли участие более полутора тысяч человек из разных регионов России.

Нина Калинина
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