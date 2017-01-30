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17:16  30 января 2017 10

Десятки тюменских компаний объявили о сокращениях

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
Сотрудникам 33 тюменских организаций придется искать новую работуФото: depositphotos.com © URA.RU

Более 30 компаний и организаций Тюменской области намерены уволить часть своих работников в 2017 году. При этом количество вакансий в регионе на начало года возросло до 22,4 тысяч — основной рост произошел за счет отрасли строительства, ресторанного бизнеса, транспорта и связи.

В региональном департаменте труда и занятости населения в данных мониторинга увольнения работников вошли 33 организации, сообщает «РБК-Тюмень».

В частности, это два крупных местных вуза — ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» и ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», а также филиал ПАО «Сбербанк России» Западно-Сибирский банк, АО «Завод «Сибнефтегазмаш», филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога и ПАО «Тюменские моторостроители».

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в ПАО «Тюменские моторостроители», здесь данные об увольнениях в департамент были поданы еще в 2016 году, однако само высвобождение сотрудников пришлось на начало 2017-го. «Было сокращено около 40 человек, — сообщили там. — Причина — сокращение объемов производства из-за экономической ситуации».

В ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» корреспонденту «URA.RU» подтвердили: сокращения планируются с 30 января, но коснутся они только должностей уборщиков служебных помещений, дворников и гардеробщиков. Общая численность сокращаемого персонала составит 87 человек. Это сделано «в целях реализации плана мероприятий (дорожная карта) структурных изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки в отношении образовательных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ от 07.09.2016 и приведения в соответствие доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала (вся АХЧ) в общей численности работников университета».

В пресс-центре Западно-Сибирского банка называть точную численность увольняемых не стали. Там в ответ на запрос «URA.RU» сообщили, что «с появлением новых технологий в банке меняется ряд процессов, при этом мы постоянно имеем естественное выбытие персонала — люди выходят на пенсию, в декретные отпуска, перемещаются на другие территории».

«В этих случаях мы замещаем вакантные должности собственными специалистами из внутреннего резерва, благодаря чему сокращение практически не ощутимо, — пояснили в банке. — В 2017 году мы планируем придерживаться этой же тактики — будем трудоустраивать высвободившихся сотрудников на те участки деятельности банка, где в данный момент требуется усиление численности».

Получить комментарии в Тюменском индустриальном университете оперативно не удалось.

В общей сложности на 1 января в регионе число зарегистрированных безработных составляло 4,7 тысячи человек — при том, что год назад эта цифра доходила до 4,95 тысяч. Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2016 года составил 0,7% от общего количества экономически активного населения. Число вакансий к началу года возросло до 22,4 тысяч единиц. За весь 2016 год данные об увольнениях работников подавала 121 организация региона — изначально компании планировали сократить 3,7 тысячи человек, в итоге без работы остались 2,5 тысячи.

Оперативно получить информацию о количестве сотрудников 33 организаций, которых планируется сократить в 2017 году, в департаменте труда и занятости не удалось.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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