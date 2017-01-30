12:09 30 января 2017 4

В Сети появилась петиция в поддержку новой транспортной схемы Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На портале change.org появилась петиция «В поддержку транспортной реформы, против повышения стоимости проезда».

В первой части обращения автор — Василий Южанин — призывает жителей Екатеринбурга не допустить рост стоимости безлимитного тарифа для льготников (c 426 до 1000 рублей за безлимитный тариф на все виды транспорта). «Это означает прекращение по факту льготного проезда пенсионерам. Нельзя допустить рост стоимости проезда в общественном транспорте для незащищенных категорий населения!» — говорится в петиции.

Во второй части инициативы речь идет о новой транспортной схеме, которую городские власти планируют внедрить уже 1 июля. Частные перевозчики, как утверждает Южанин, собирают подписи пассажиров против реформы, акцентируя их внимание только на отмене маршрутов, и не объясняют, что вместо них будут внедрены новые, а качество функционирования общественного транспорта будет улучшено. Такой ход автор петиции объясняет страхом частников потерять рынок [реформа предполагает замену маршруток муниципальными автобусами в черте города], в связи с чем предлагает все же дать шанс администрации Екатеринбурга реализовать задуманное, а критиковать схему только в случае коллапса.

«Частники боятся потерять свой рынок, но ведь для простых граждан данная транспортная реформа — возможность повысить безопасность на дорогах, отказаться раз и навсегда от гонок по улицам, ведь никто не хочет травмироваться ради быстрой езды? Нужно поддержать реформу, а критиковать ее уже в том случае, если Администрацией не будут соблюдаться их текущие обещания! Поддержим реформу вместе, дадим бой росту цен на проезд», — призывает Южанин.

«За два дня до подорожания тарифа вряд ли удастся переломить ситуацию, но в перспективе она все равно даст о себе знать и, возможно, общественности удастся заставить власть снизить стоимость проезда на общественном транспорте», — заявил «URA.RU» Василий Южанин.

С начала 2017 года размер компенсации был увеличен до 433 рублей в месяц. При этом стоимость безлимитного проездного для пенсионеров с 1 февраля вырастет до 1 000 рублей. Получается, что каждому льготнику придется ежемесячно доплачивать из своего кармана за проезд 567 рублей.