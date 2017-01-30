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Главные новости Свердловской области
13:14  30 января 2017 3

На Урале жителям приходится залезать на сугробы, чтобы посмотреть расписание автобусов. ФОТО

Зимние неубранные дороги (реинкарнация). Екатеринбург, сугроб
В Новоуральске - горы снега (архивный снимок)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Новоуральска приходится залезать на двухметровый сугроб, чтобы посмотреть расписание автобусов. Из-за гор снега табличку с интервалами транспорта попросту не видно.

«Вам уже и снега насыпали, чтобы можно было забраться, почитать расписание и автобус издалека посмотреть. Ну что опять не так?» — иронизирует в соцсетях горожанин Марк Шульцман. «Хаха, так уже две недели. И все лазят. Зато согреваются в холодную погоду», — шутит Алексей Шелюханов. «Тоже так лазил», — с грустью признался Алексей Шер.

Получить оперативный комментарий по вопросу уборки снега в администрации Новоуральска не удалось. По указанным на официальном портале номерам никто не отвечает.

Новоуральцы живут в условиях снежного апокалипсиса
Фото: соцсети

Ранее жители Новоуральска выложили в соцсети снимок «Жигулей», которые замело снегом по самую крышу.

Данил Бардин
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