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Главные новости Пермского края
12:12  30 января 2017 0

В Перми расширят зону платных парковок

Паркоматы новые, виды города Пермь, паркомат
Количество паркоматов в Перми вырастет уже летомФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми готовят документы для расширения зоны платных парковок. Уже летом пространства, где автомобилисты смогут припарковаться бесплатно, станет меньше.

«В настоящее время поставлена задача подготовить документы для расширения зоны платных парковок летом 2017 года», — рассказал «URA.RU» глава пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. В скором времени будут известны улицы, за пределами которых нельзя будет бесплатно оставить автомобиль.

Сейчас в краевом центре существует 2,5 тысячи платных парковочных мест, работают 45 паркоматов. Стоимость парковки составляет 15 рублей в час и взимается в рабочие дни с 08:30 до 19:30.

Анна Белкина
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