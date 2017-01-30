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30 января 2017
12:09  30 января 2017 3

В России начнут вручать награду имени Доктора Лизы

Шеин Олег 2012 год Астрахань, Доктор Лиза, глинка
Благотворителям будут вручать награду имени Доктора ЛизыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В России предлагают учредить госнаграду имени Доктора Лизы «За самоотверженную помощь». Инициативу поддержали в Совет по правам человека, петицию об увековечивании памяти руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки подписали уже 160 тысяч человек.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России готов продвигать идею об учреждении общественной или государственной награды, которую планируется учредить в память о Докторе Лизе. Об этом рассказал russian.rt.com председатель совета Михаил Федотов. «Совет уже обдумывает и другие предложения по увековечиванию памяти Елизаветы Глинки. Но главное, что созданный Лизой фонд „Справедливая помощь“ продолжает ее дело, а наш совет продолжает оказывать фонду всю необходимую помощь», — отметил Федотов.

На данный момент именем Елизаветы Глинки названы Центр для социально незащищенных граждан в столичном районе Люблино и детская больница в Чечне.

Елизавета Глинка, напомним, погибла в авиакатастрофе военного Ту-155 над Черным морем 25 декабря. Она везла в Сирию гуманитарный груз. Вместе с ней на борту находились артисты ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, военные и журналисты.

Нина Калинина
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