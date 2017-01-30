Смог над Челябинском развеется к октябрю

12:39 30 января 2017 13

При действующих нормативах природоохранные мероприятия неэффективны Фото: depositphotos.com © URA.RU

Нормативы выбросов для предприятий Челябинска сегодня завышены. К такому выводу пришли в минэкологии Южного Урала на основании расчетов и замеров, проведенных в дни НМУ.

«При отсутствии ветра выбросы в пределах установленных нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах по целому ряду веществ. Этот вывод подтверждает и факт высокого загрязнения воздуха в Челябинске в период штиля 9—20 января», — уточнили в ведомстве. Поскольку предприятия ориентируются на завышенные нормативы выбросов, вложения в природоохранную деятельность не дают ожидаемого эффекта. Соответствующая информация доведена до органов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и руководства заводов.

Сейчас, исходя из сводного расчета, минэкологии рассчитывает квоты — каждому предприятию определят абсолютную величину концентраций загрязняющих веществ, которая не должна быть превышена его выбросами в жилой зоне Челябинска. Общее воздействие всех предприятий в любой точке по любому веществу не должно превышать 1 ПДК. Квоты будут доведены до всех до 10 февраля. Задача предприятий — определить свои возможности по достижению квот, необходимые для этого ресурсы. До 1 октября 2017 года компании соблюдать их не обязаны. Однако уже сейчас они смогут начать работу по постепенному переходу на новые нормы.

«В 12 субъектах России уже есть такие сводные расчеты, но ни в одном из них нет такой концентрации предприятий в городской черте, и нигде промышленностью не формируется такой объем загрязнений. Передо мной лежит перечень поручений президента по итогам Госсовета, состоявшегося в декабре прошлого года. Согласно перечню, к 1 октября применение сводных расчетов и квотирование выбросов должны стать полноправными инструментами снижения выбросов. Нормативы, основанные на квотах, станут обязательными для предприятий федерального уровня. То, что мы делаем сейчас — это движение в этом направлении. Мы предлагаем использовать наработки области для подготовки нормативных документов», — пояснила «URA.RU» министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Что касается Коркинского угольного разреза, ставшего жупелом для ряда общественников, то его реальный вклад в формирование смога над Челябинском сейчас дополнительно изучается в минэкологии. Равно как и включения предприятия, территориально находящегося за пределами административной границы Челябинска.

Базу данных об источниках вредных выбросов на территории Челябинска по заказу регионального минэкологии области разработал в 2016 году Всероссийский НИИ охраны окружающей среды. Она охватывает 16 наиболее крупных предприятий Челябинска, находящихся в ведении федеральных государственного экологического надзора, объем выбросов которых составляет более 87% от общего объема выбросов предприятий города. Также база дополнена данными об источниках выбросов еще 42 предприятий, подлежащих региональному надзору, и о выбросах движущегося по Свердловскому проспекту транспорта. На основании этих данных выполнен сводный расчет, насколько может быть загрязнен воздух в городе при одновременных выбросах от автомагистрали и от 58 предприятий в различных метеоусловиях.