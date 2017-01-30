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Главные новости Челябинской области
12:39  30 января 2017 13

Смог над Челябинском развеется к октябрю

Клипарт. Противогаз, противогаз
При действующих нормативах природоохранные мероприятия неэффективныФото: depositphotos.com © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Нормативы выбросов для предприятий Челябинска сегодня завышены. К такому выводу пришли в минэкологии Южного Урала на основании расчетов и замеров, проведенных в дни НМУ.

«При отсутствии ветра выбросы в пределах установленных нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах по целому ряду веществ. Этот вывод подтверждает и факт высокого загрязнения воздуха в Челябинске в период штиля 9—20 января», — уточнили в ведомстве. Поскольку предприятия ориентируются на завышенные нормативы выбросов, вложения в природоохранную деятельность не дают ожидаемого эффекта. Соответствующая информация доведена до органов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и руководства заводов.

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Сейчас, исходя из сводного расчета, минэкологии рассчитывает квоты — каждому предприятию определят абсолютную величину концентраций загрязняющих веществ, которая не должна быть превышена его выбросами в жилой зоне Челябинска. Общее воздействие всех предприятий в любой точке по любому веществу не должно превышать 1 ПДК. Квоты будут доведены до всех до 10 февраля. Задача предприятий — определить свои возможности по достижению квот, необходимые для этого ресурсы. До 1 октября 2017 года компании соблюдать их не обязаны. Однако уже сейчас они смогут начать работу по постепенному переходу на новые нормы.

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«В 12 субъектах России уже есть такие сводные расчеты, но ни в одном из них нет такой концентрации предприятий в городской черте, и нигде промышленностью не формируется такой объем загрязнений. Передо мной лежит перечень поручений президента по итогам Госсовета, состоявшегося в декабре прошлого года. Согласно перечню, к 1 октября применение сводных расчетов и квотирование выбросов должны стать полноправными инструментами снижения выбросов. Нормативы, основанные на квотах, станут обязательными для предприятий федерального уровня. То, что мы делаем сейчас — это движение в этом направлении. Мы предлагаем использовать наработки области для подготовки нормативных документов», — пояснила «URA.RU» министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова.

Что касается Коркинского угольного разреза, ставшего жупелом для ряда общественников, то его реальный вклад в формирование смога над Челябинском сейчас дополнительно изучается в минэкологии. Равно как и включения предприятия, территориально находящегося за пределами административной границы Челябинска.

Базу данных об источниках вредных выбросов на территории Челябинска по заказу регионального минэкологии области разработал в 2016 году Всероссийский НИИ охраны окружающей среды. Она охватывает 16 наиболее крупных предприятий Челябинска, находящихся в ведении федеральных государственного экологического надзора, объем выбросов которых составляет более 87% от общего объема выбросов предприятий города. Также база дополнена данными об источниках выбросов еще 42 предприятий, подлежащих региональному надзору, и о выбросах движущегося по Свердловскому проспекту транспорта. На основании этих данных выполнен сводный расчет, насколько может быть загрязнен воздух в городе при одновременных выбросах от автомагистрали и от 58 предприятий в различных метеоусловиях.

Владимир Васин
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