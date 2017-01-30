12:18 30 января 2017 6

Владимир Таскаев считает выдвигаемые к ему претензии необоснованными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Иск Управления делами президента РФ о взыскании с экс-депутатов Госдумы задолженности за проживание в не сданных вовремя служебных квартирах не коснется бывшего парламентария от Свердловской области Владимира Таскаева.

Таскаев заявил «URA.RU», что за ним было закреплено два служебных помещения. Одно из них он сдал сразу после очередных выборов в Госдуму. Вторым Таскаев продолжал некоторое время пользоваться по согласованию с руководством фракции ЛДПР и сдал его до 20 января 2017 года. «Ко мне сейчас претензий никаких быть не может. У меня нет на руках ключей, все счета до дня выезда оплачены. Долгов нет», — подчеркнул бывший депутат.

До последнего времени руководство Госдумы неоднократно обращалось к Таскаеву, его коллеге-коммунисту Михаилу Заполеву и некоторым другим экс-депутатам с требованием освободить занимаемые в Москве помещения. На прошлой неделе официальный представитель управделами президента Елена Крылова сообщила о подаче против них исков о выселении и об оплате долгов за коммунальные услуги.