14:28 30 января 2017 3

Житель Салехарда считает, что некоторые чиновники пытаются испортить его репутацию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Салехардские подростки собрались на площади Ленина и хором выкрикивали что-то про геев в нецензурной форме. Очевидцем флешмоба стал житель, от имени которого в городе распространились листовки с призывом подержать проведение гей-парадов и приглашением прийти на его каминг-аут, где он публично якобы должен раскрыть свою сексуальную ориентацию.

Фото предоставленно Александром Картелевым

Фото странной листовки на своей странице в социальной сети недавно разместил житель Салехарда Александр Картелев. Он уже стал известен многим после прошлогоднего скандала с администрацией города. Власти не хотели признавать его прогнивший и затопленный барак аварийным жильем. Александр отстаивал свои права через обращения в надзорные инстанции и суды, но, несмотря на предписания, в администрации города продолжали называть его провокатором и отрицать непригодность жилья для проживания.

После разбирательств Александр стал вести оппозиционную деятельность в социальных сетях, призывал всех, кому «насолили» городские власти, не сдаваться и отстаивать свои права. Так, недавно он раскритиковал деятельность регионального штаба ОНФ, представители которого под прицелом телекамер вручили инвалиду-колясочнику мобильный пандус, чтобы тот мог попасть домой по лестнице. На деле устройство не помогло, пандус соскальзывал со ступеней, и инвалид, даже при помощи «фронтовиков», с трудом попал домой. К тому же выяснилось, что мобильный пандус не был куплен и просто подарен. Он взят в аренду, и инвалиду придется ежемесячно платить за его эксплуатацию.

«Я считаю, что все это устроили некоторые люди, которым я чем-то помешал. Скорее всего, кто-то из чиновников городской администрации. Я собираюсь сейчас идти в прокуратуру, чтобы они помогли разобраться и нашли виновных. Мне известны фамилии пяти людей, которые причастные к распространению порочащей меня информации. К тому же они в листовке использовали мои цитаты и сообщения моей матери, но перевернули весь смысл. Слова, сказанные о коммунальных проблемах, стали пропагандой гомосексуализма», — рассказал журналисту «URA.RU» Александр Картелев.

На площади Ленина он оказался в тот самый день и час, которые были указаны на листовке, чтобы попытаться отыскать своего обидчика. Но стал свидетелем другой картины. Около памятника «вождю» собрались подростки, на вид не старше 16 лет.

«Организованной толпой человек 30 несовершеннолетних подошли к памятнику, посовещавшись о чем-то выстроились повернувшись в сторону проезжей части и стали кричать нецензурные слова […] я находился далеко и, к сожалению, крика толпы разобрать не мог. Обращаю ваше внимание на то, что организованной толпой, откричав минут 10 также организованно и ушли», — написал Александр на своей страничке в социальной сети.

Александр Картелев уверен, что это была организованная акция против него и в ней замешаны городские чиновники. В администрации города «URA.RU» отказались давать какие-либо комментарии на эту тему.

Стоит отметить, что прошедшая акция могла стать лишь стечением обстоятельств. Именно в этот день и в это время на этом же месте хотел провести митинг активист ЛГБТ-движения России Николай Алексеев, который недавно побывал в Салехарде и подвал заявку на проведение гей-парада в администрацию города. Позже мероприятие запретили, пояснив запрет защитой детей от гей-пропаганды. Возможно, таким образом салехардская молодежь выразила свое мнение о нетрадиционных сексуальных меньшинствах.