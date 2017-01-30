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Главные новости Курганской области
12:20  30 января 2017 6

В курганских школах вводят карантин из-за гриппа

Клипарт. ОРВИ. Грипп. Маски. Челябинск., маска, грипп, орви, повязки
Школьников распустят по домамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школы Кургана будут закрыты на карантин с 31 января, такое решение приняли на штабе в правительстве региона.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Курганской области зарегистрировано почти 14 тысяч случаев ОРВИ. Самое большое превышение порогового уровня заболеваемости отмечено в Кургане, Шадринске и Катайске, а также Варгашинском, Шумихинском, Целинном, Кетовском, Притобольном и Альменевском районах.

За неделю выявлено 33 новых случая «гонконгского» гриппа. На прошлой неделе было выявлено 59 случаев гриппа.

По данным медицинских учреждений, в Курганской области госпитализирован 251 человек, в том числе с диагнозом грипп — три человека. В Кургане госпитализированы 112 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число госпитализированных в этом эпидсезоне ниже (по области на 29,1% и по Кургану — на 27,7%).

Напомним, в шадринских школах карантин введен с 27 января.

Татьяна Жаткина
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