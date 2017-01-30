13:04 30 января 2017 5

Евгений Сорогин рассказал о проблемах архивного дела в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В архивной отрасли Курганской области существует две основные проблемы: аварийные здания и сокращение финансирования при растущей нагрузке на архивистов. Об этом доложил председатель комитета по управлению архивами региона Евгений Сорогин на аппаратном совещании у губернатора в понедельник, 30 января, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Сорогина, плановое финансирование отрасли не выполняется с 2015 года. При этом объем хранения документов в архивах растет, как и количество запросов (75% от общего числа — запросы Пенсионного фонда). Так, в 2017 году каждый архивист обрабатывает уже на 15% больше запросов, чем в 2014 году, при этом зарплатный фонд за два года сократился на 5 млн рублей, или 17%. «В результате доходы архивистов снижаются при возрастающей нагрузке. В 2017 году госархивы впервые были вынуждены пойти на сокращение штатных единиц, правда, пока только за счет материально-технического обеспечения», — отметил Евгений Сорогин.

Вторая проблема — здания. В Шадринске архивохранилище расположено в памятнике архитектуры по ул. Михайловской, которая находится в аварийном состоянии. Сейчас чиновники подыскивают другое здание для размещения хранилища. «В Кургане архивохранилище находится в здании ГУП „Лен Зауралья“, оно также постепенно приходит в негодность: там протекает ливневка, по стенам идут трещины. В ближайшие два-три года встанет вопрос о переезде в другое здание», — сообщил докладчик.

Руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков заметил, что есть устная договоренность с центральным архивом в Москве о возможности включения региона в программу строительства нового здания. «Есть типовой проект архива стоимостью 1 млрд рублей. Они готовы 700 млн рублей инвестировать при условии софинансирования 30% из областного бюджета», — уточнил Шумков. Губернатор принял информацию к сведению, поручив обратить внимание на проблемы архивов.