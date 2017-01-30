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30 января 2017
12:24  30 января 2017 6

В Таиланде страшной смертью погиб российский турист

Шри-Ланка, море, море берег, прибой
Мужчина упал со скалы в мореФото: Алена Полозова © URA.RU

Российский турист погиб на острове Пхукет, сорвавшись со скалы в море. В полиции Таиланда уточнили, что на теле мужчины были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты в воду.

Инцидент произошел в районе пляжа Ката. Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местные СМИ, 60-летний Алексей Х. вместе с семьей отдыхал в отеле Kata Beach Resort. Как сообщили в полицию очевидцы, они видели, что человек шел по скалам, а после этого он упал в воду. Спасатели достали мужчину из моря и доставили в госпиталь, однако там врачи лишь констатировали смерть мужчины.

Как уточняет агентство, в российском консульстве и посольстве РФ в Таиланде до сих пор нет полицейского рапорта и подтверждения, что погиб российский гражданин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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