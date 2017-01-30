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Главные новости Свердловской области
12:51  30 января 2017 9

Возбуждено дело на таксиста, протащившего инспектора ГАИ 200 метров

Водителя арестовали, чтобы он не сбежал из областиФото: пресс-служба ГУМВД по Свердловской области

СКР возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего водителя, который во время проверки документов в Екатеринбурге зажал стеклом двери руку автоинспектора и протащил его 200 метров по улице.

«Возбуждено уголовное дело по статье „применение насилия в отношении представителя власти“, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Обвиняемый арестован, так как злоумышленник ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения и мелкое хулиганство. Также при заключении обвиняемого под стражу был учтен и дерзкий характер инкриминируемого ему преступления, совершенного днем, в центральной части Екатеринбурга, на глазах многочисленных очевидцев».

Из-за неадекватного водителя инспектору предстоит лечение
Фото: пресс-служба ГУМВД по Свердловской области

Кроме того, в суде учли, что нарушитель приехал в Екатеринбург из Дагестана, здесь официальной работы и регистрации не имеет, а значит, оставаясь на свободе, мог в любой момент сбежать из региона.

Как ранее сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, инцидент произошел 15 января. Инспектор ДПС Артем Паздников решил проверить документы у водителя «Лады Приоры» с опознавательными знаками такси. Во время проверки водитель зажал руку инспектора окном, поехал и протащил порядка двухсот метров. После этого опустил стекло, отпустил полицейского и скрылся. Вскоре хулиган был задержан.

Инспектор ДПС доставлялся в ГКБ №36, где врачи установили ушиб правого коленного сустава, перелом левой большой берцовой кости.

Александр Лукманов
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