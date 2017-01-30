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30 января 2017
12:54  30 января 2017 10

Поклонской не дает покоя фильм Учителя «Матильда». В Генпрокуратуру отправлен новый запрос

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Наталья Поклонская вновь просит прокуратуру проверить фильм "Матильда"Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская снова просит Генпрокуратуру проверить финансирование фильма Алексея Учителя «Матильда». Она просит уточнить законность расходования средств, выделенных Фондом кино на создание этой киноленты.

Поклонская в запросе к Генпрокуратуре просит организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования, утвержденного к съемкам сценария кинокартины. Парламентарий заявляет, что сценарий ленты обязана проверить экспертная комиссия, в которую необходимо включить историков и священников, так как в «Матильде» главными героями являются лица, официально канонизированные, пишет «Газета.Ru».

Поклонская утверждает, что Россия представляется в фильме Учителя как «страна виселиц, пьянства и блуда», главную роль — Николая II в картине сыграл немецкий актер Ларс Айдингер, который ранее снялся в скандальном фильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания».

Выход фильма «Матильда» в прокат запланирован 25 октября 2017 года, однако с подачи Натальи Поклонской он уже оброс скандалами и слухами. Как напоминает «Национальная служба новостей», в начале ноября 2016 года она направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить фильм. Поклонская указала, что к ней поступило коллективное обращение от общественного объединения «Царский крест», в котором говорилось, что данный фильм оскорбляет религиозные чувства верующих. Однако Алексей Учитель уточнял, что материалы фильма «Матильда» уже проверяла прокуратура и «ничего не нашла».

Историческая драма «Матильда» рассказывает об отношениях российского императора Николая II и прима-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

Нина Калинина
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