Екатеринбурженки выиграли чемпионат УрФО по волейболу

13:02 30 января 2017 1

Екатеринбурженки стали лучшими среди команд УрФО Фото: пресс-служба федерации волейбола Свердловской области

Спортсменки из Екатеринбурга выиграли первенство УрФО по волейболу среди девушек 2001 года рождения.

«Задача Федерации — максимально развивать и популяризировать волейбол, особенно среди подрастающего поколения. За десять лет, что я возглавляю Свердловскую областную федерацию волейбола, мы вместе с моей командой приобщили к занятиям волейболом тысячи детей и подростков из Екатеринбурга и области», — сообщил председатель Федерации волейбола Свердловской области Валерий Савельев.

По словам Савельева, Свердловская область сегодня один из сильнейших волейбольных регионов страны, а также кузница кадров спортсменов.

Второй этап первенства УрФО завершился накануне, 29 января, и проходил в Екатеринбурге. Победительницей стала команда «Екатеринбург-1», на втором месте челябинская команда, третье — «Екатеринбург-2».