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13:42  30 января 2017 3

Тюменка выпала с девятого этажа и выжила. ФОТО

Самоубийство. Нижневартовск., спальник, многоэтажки, дома, район
Женщина по предварительным данным выпала из окна (архивное фото)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени выжила 30-летняя женщина, выпавшая с 9 этажа многоэтажки на улице Газовиков, 6. Сейчас пострадавшая находится в больнице, врачи борются за ее жизнь.

Фотографии с места происшествия опубликовал очевидец в соцсетях. «Газовиков 6. 6.30 утра», — пояснил Alex K. «Сделала только хуже, себе и родным. 30 лет всего, жить и жить… ведь жизнь-то не такая плохая штука», — написали горожане.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» на станции скорой помощи, вызов поступил в 5:33, уже в 5:41 бригада медиков была на месте. Женщину доставили в ОКБ№2. В пресс-службе областного департамента здравоохранения пояснили, что в больницу пострадавшую привезли с множественными травмами, и сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. «Ей оказывается весь комплекс всей необходимой медицинской помощи», — заверили в департаменте.

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Фото: Alex Krotkov, «ВКонтакте»

Сообщение о происшествии, как сообщили в пресс-службе УМВД по городу, поступило в 5:39 утра в отдел полиции №6. На место выезжала следственно-оперативная группа. «По предварительной версии — женщина 1986 года рождения выпала из окна», — отметили в полиции.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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