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30 января 2017
13:09  30 января 2017 0

Летевший в Пермь самолет экстренно приземлился в Казани

Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, сомон эйр, авиалинии таджикистана, посадка самолета
Самолет приземлился из-за пассажира, которому стало плохо во время полетаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет, совершающий рейс из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Казани. У одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие.

Boeing-738 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на МЧС по Татарстану. Уточняется, что на борту лайнера стало плохо гражданину Ирака 1995 года рождения.

«Он госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», — сообщили в МЧС.

Подробности инцидента уточняются.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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