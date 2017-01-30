Летевший в Пермь самолет экстренно приземлился в Казани

13:09 30 января 2017 0

Самолет приземлился из-за пассажира, которому стало плохо во время полета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет, совершающий рейс из Москвы в Пермь, экстренно приземлился в Казани. У одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие.

Boeing-738 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на МЧС по Татарстану. Уточняется, что на борту лайнера стало плохо гражданину Ирака 1995 года рождения.

«Он госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», — сообщили в МЧС.

Подробности инцидента уточняются.