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Главные новости ХМАО
13:54  30 января 2017 5

Генпрокуратура ищет коррупцию в работе югорских чиновников

Здания Генеральной прокуратуры РФ. Москва., Генеральная прокуратура
В Генпрокуратуре отреагировали на информацию о коррупции в работе югорского РосприроднадзораФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокуратура России поручила проверить Росприроднадзор ХМАО. Следы коррупции будут искать окружная прокуратура и Федеральная служба по надзору в сфере недропользования.

Об этом «URA.RU» рассказал руководитель РОО «Экологическая безопасность Югры» Анатолий Криста, ранее отправивший жалобы в адрес Генпрокуратуры, ФСБ и президента России. Копия ответа из ведомства Юрия Чайки есть в распоряжении агентства.

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Экоактивист, напомним, считает, что в действиях югорского Росприроднадзора ХМАО может прослеживаться коррупционная связь с компаниями окружного депутата Степана Пыталева. Как писало «URA.RU», по мнению активиста, ведомство может устранять конкурентов ЗАО «ЭКОС», а также помогать этому предприятию получать выгодные контракты у крупных нефтяных компаний.

Обращение Анатолия Кристы направлено прокурору ХМАО Евгению Ботвинкину и Федеральной службе по надзору в сфере недропользования. Ход проверки будет контролироваться Генпрокуратурой России. Напомним, что в Росприроднадзоре ХМАО опровергли изложенные Кристой факты и заявили о намерении судиться. Депутат Пыталев также заявил, что информация экоактивиста не соответствует действительности.

Антон Степыгин
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