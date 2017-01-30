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Главные новости ХМАО
13:36  30 января 2017 7

Жители богатого региона УрФО беднеют

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Доходы югорчан падаютФото: Jeff Belmonte/Flickr
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Экономический кризис в России
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В Югре упали реальные доходы населения. Об этом свидетельствуют данные Управления федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Копия отчета ведомства имеется в распоряжении «URA.RU».

По официальным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 55 641 рубль (сведения даны за ноябрь 2016 года). По сравнению с соответствующим периодом 2015 года цифра увеличилась на 3,7%. Однако реальная зарплата упала сразу на 4,3%.

В среднем ежемесячный доход югорчан составляет 40 тысяч 104 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2016 года снизились на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015, в январе—ноябре 2016 года сумма уменьшилась на 2,7%.

Виктор Дорофеев
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