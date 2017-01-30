Российские депутаты встали на защиту Калининграда от захвата

14:35 30 января 2017 10

Литовскому депутату, который решил отнять Калининград, предлагают запретить въезд в Россию Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Депутаты Государственной думы России отреагировали на резонансное заявление представителя сейма Литвы, предложившего забрать Калининградскую область у России. Реакция опрошенных «URA.RU» депутатов оказалась неоднозначной.

«Обычно считается, что это мы должны у кого-то что-то отнять. А сейчас первый случай, когда планируют забрать у нас. Ну как на этом можно реагировать? Наверное, только иронично», — заявила «URA.RU» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Впрочем, далеко не все парламентарии разделяют подобный настрой. Коллега Журовой по комитету депутат Антон Морозов пояснил «URA.RU», что речь идет о «безобразном заявлении».

«Калининградскую область мы, конечно, никому не отдадим. Но в отношении этого литовского депутата необходимо применить ряд мер — например, запретить ему въезд на территорию России.

Нашим дипломатам, в свою очередь, необходимо выступить с нотой протеста — ведь такие заявление направлены на подрыв территориальной целостности государства», — сказал Морозов.

По его словам, «прибалты ужасно опасаются, что новая администрация просто не будет поддерживать их русофобские взгляды». «Тогда они останутся наедине со своими непопулярными взглядами», — заключил собеседник агентства.

Депутат Виталий Милонов заявил корреспонденту «URA.Ru», что подобные заявления чаще всего приходятся на весну и осень, когда отмечаются обострения психических заболеваний. «Но в данном случае речь все же идет о депутате, пусть и игрушечного Сейма. И по идее его личная позиция должна предполагать близость официальной государственной позиции», — отметил Милонов.

Депутат Милонов не готов отдать Калининград Литве Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

По словам депутата, не очень понятно, какую именно историческую справедливость пытается восстановить литовский парламентарий.

«Например, можно еще вспомнить, как полчища литовских рыцарей сжигали наши поселения, города», — сказал Милонов.

Ранее депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России.

По словам парламентария, Калининград не был отдан России навсегда, писала «Национальная служба новостей».

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал он. Бальсис подчеркнул, что теперь возвратом должна заняться Литва или же руководство Евросоюза, либо это должно быть сделано их общими усилиями.