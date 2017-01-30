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Главные новости Свердловской области
13:41  30 января 2017 0

Коммунальщики на три недели оставили без воды духовную столицу Урала

Авария село Садовое Курганская обл, авария теплотрассы, устранение порыва
Без вмешательства прокуратуры коммунальщики Верхотурья не работалиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Верхотурье коммунальщики дали воду в дома, оставшиеся без снабжения из-за аварии, лишь после вмешательства прокуратуры и решения суда.

«Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда по ходатайству прокурора обращено судом к немедленному исполнению, — сообщила „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — В течение суток после решения суда водоснабжение было восстановлено в полном объеме».

Порыв водопровода на улице Нефтяников в Верхотурье произошел еще 6 января. Без водоснабжения оказались 14 многоквартирных домов, три школы и детских садах, ЦРБ. Пока прокуратура и суд в приказном порядке не велели коммунальщикам устранить аварию, три недели те ничего не делали.

Александр Лукманов
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