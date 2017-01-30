13:52 30 января 2017 0

Сумма контракта на пассажирские перевозки внушительная - 20 млн Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Юргинском районе Тюменской области разгорелся скандал из-за пассажирских перевозок. Контракт в 20 миллионов выиграла малоизвестная фирма, тогда как постоянный перевозчик остался ни с чем. Споры перешли на уровень региональных чиновников и ОНФ.

В распоряжении «URA.RU» оказалось обращение Юргинского автотранспортного предприятия в адрес региональных властей и Общероссийского народного фронта. В документе описаны нарушения в проведении муниципального аукциона на пассажирские перевозки в Юргинском районе. Сумма контракта внушительная — 20 миллионов рублей.

В письме говорится, что аукцион выиграла малоизвестная компания ИП Брютов Д. А., которая якобы проигнорировала техзадание, прописанное в контракте. По мнению специалистов Юргинского АТП, водители из конкурирующей компании возят людей в неотапливаемых автобусах, не проводят учет перевезенных людей и полученных денег.

«Билетная продукция, утвержденная Госкомстатом, отсутствует, также отсутствует билетно-учетный лист. Билетная продукция, которая находится у водителя, изготовлена собственноручно на принтере», — говорится в письме.

Заявители говорят и о халатном отношении к предмаршрутному осмотру техники.

В местных пабликах в соцсетях ситуацию комментируют жители. «Вместо автобуса пришло маршрутное такси, поэтому часть пассажиров осталась на остановке — не хватило места. В автобусах очень холодно. В первые дни января совсем не было автобусного сообщения», — рассказывают юргинцы.

«На наш взгляд — это халатное отношение к делу и со стороны заказчика, и исполнителя. Заказчик должен был все проверить перед тем, как пускать машины», — прокомментировали ситуацию в Юргинском АТП.

Другая сторона с доводами транспортников не согласна. Руководитель ИП Дмитрий Брютов склонен видеть в этом обиду проигравших конкурентов. Он рассказал, что компания работает в соседнем с Юргой Ишиме уже 10 лет. А жалобу со стороны автотранспортного предприятия считает давлением на власти с желанием забрать контракт.

«Раньше АТП получали деньги просто так и привыкли к такому положению дел. А когда они проиграли конкурс, то тут же начали всем писать. Они думали, что я откажусь от контракта, и они его заберут, — прокомментировал Дмитрий Брютов. — Дело не в билетах. А в интересах. Это же деньги».

Брютов рассказал, что в районе «заинтересованные лица» поднимают волну против его компании. А жителей заставляют писать комментарии в соцсетях с негативной оценкой работы его фирмы.

Скандал вышел на региональный уровень. Транспортная инспекция начала проверки ИП Брютов. «Мы проводим проверки, линейный контроль совместно с транспортной инспекцией, — пояснил Глава Юргинского района Виктор Васильев. — Чтобы расторгнуть договор, нужны веские основания. Конечно, если будут серьезные нарушения, то мы будем расторгать».

Юргинский район объединяет 30 населенных пунктов. За прошлый год автотранспортным предприятием было перевезено более 136 тысяч пассажиров.