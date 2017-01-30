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13:27  30 января 2017 9

В Екатеринбурге человека года обвинили в сокрытии налогов

Церемония награждения «Человек года-2016». (ПЕРЕЗАЛИТО) Екатеринбург, симановский андрей
Симановского признали человеком года по версии журнала "Деловой квартал"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В гипермаркете товаров народного потребления «Сима-ленд» часть заработной платы сотрудникам могут выдавать в конвертах — эта информация появилась в социальных сетях.

«У них очень патриотичная компания, они любят Путина и каждое утро на работе поют гимн России. Зарплата у них стоит из двух частей, официальной и „в конверте“», — пишет на своей странице в Facebook житель Екатеринбурга Александр Шабанов. По словам мужчины, об этом ему рассказала знакомая, которая ходила в компанию на собеседование.

В компании в ответ на просьбу о комментарии попросили отправить официальный запрос на электронную почту. На момент публикации заметки ответа от специалистов «Сима-ленд» получить на удалось.

Отметим, что «Сима-ленд» занимается продажей детских игрушек и хозяйственных товаров. Основатель компании Андрей Симановский в 2016 году стал человеком года по версии журнала «Деловой квартал».

Лев Истомин
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