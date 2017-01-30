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Главные новости Свердловской области
14:18  30 января 2017 7

Жители Екатеринбурга обсуждают транспортную реформу в соцсетях. «Давайте жаловаться президенту»

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, трамвай, общественный транспорт, пешеходы
В социальных сетях появились официальные страницы проекта новой транспортной схемы ЕкатеринбургаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Екатеринбуржцы критикуют новую транспортную схему на официальных страницах реформы в социальных сетях, которые были созданы городской администрацией для «своевременного и полного информирования горожан» по этому вопросу.

Сообщества в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook появились в пятницу, 27 января. И помимо десятков подписчиков уже успели собрать почти столько же комментариев недовольных изменением маршрутной сети жителей города.

Одни критикуют изменение расписания работы общественного транспорта, другие — заложенный в основу транспортной схемы принцип пересадочности, увеличение на этом фоне стоимости проезда, а также изменение большинства привычных маршрутов:

«Начало движения транспорта будет в 6:30, и ехать на работу мне придется с пересадкой. А как быть тем, у кого рабочий день начинается с 7:00, а работа на другом конце города?», — вопрошает Наталья П.

«Уже не знаете, как бы еще побольше денег содрать с людей. То цена за проезд вам маленькая, то пересадок маловато люди делают. Надо бы им жизнь усложнить. Миллионы выкидываете на разработку нежизнеспособных проектов», — возмущается Светлана Н.

«Про людей никто не думает. Конечно, легко рассуждать о прелестях реформы с места пассажира новенького „Мерседеса“, купленного на наши, народные деньги. Я так понимаю ни те, кто придумал реформу, ни те, кто ее утверждал, не пользуются общественным транспортом вообще. Народ, давайте жаловаться президенту массово», — продолжает тему разговора Артем С.

Новую транспортную схему, напомним, администрация Екатеринбурга намерена внедрить уже 1 июля. Реформа подразумевает ликвидацию дублирующих маршрутов, изменение оставшихся, а также изменение системы оплаты проезда на повременную. По задумке авторов проекта, чтобы добраться от пункта А до пункта Б, горожанам придется делать больше пересадок, однако интервал движения транспорта при этом не будет превышать 5-7 минут.

Сергей Демин
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