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Главные новости Челябинской области
13:19  30 января 2017 1

ММК побил собственный рекорд продаж. «Такого не было за всю историю»

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рашников виктор
Комбинат наращивает выпуск продукции с высокой добавленной стоимостьюФото: Илья Московец © URA.RU

В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил потребителям максимальный объем оцинкованного металлопроката за всю свою историю, сообщили «URA.RU» в управлении общественных связей компании. Комбинат отправил партнерам 1 млн 135,5 тыс. тонн этой продукции. Это на 25 тыс. тонн больше предыдущего рекорда, который был достигнут в 2014 году.

В течение последних 15 лет ММК последовательно наращивает выпуск оцинкованного металлопроката. В 2002 и 2008 годах введены в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в цехе покрытий. В 2012 году вошла в строй вторая очередь комплекса холодной прокатки ЛПЦ-11, в составе которой — АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига и горячего цинкования.

Сейчас в ЛПЦ-11 строится еще один агрегат непрерывного горячего цинкования ежегодной мощностью 360 тыс. тонн в год, который предполагается ввести в эксплуатацию в июле 2017 года.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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